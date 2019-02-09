Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Güven Seçildi

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığına Doğan Güven yeniden seçildi.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığına Doğan Güven yeniden seçildi.



Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığının genel kurulu, Ziraat Odasında toplandı.



Mevcut başkan Doğan Güven, delegelerin 31'inin oyunu alarak yeniden oda başkanlığına getirildi.



Güven, delegelere kendilerine bir kez daha gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederek, ekibiyle birlikte yine bölge çiftçisine önemli hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağını kaydetti.

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