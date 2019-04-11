Ziraat Odası Çiftçilere 2 Bin Adet Yumurta Tavuğu Dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 2 bin adet yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere 2 bin adet yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.



Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere proje kapsamında 2 bin adet atak ve lohman cinsi yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı. Üreticilerden her sene talebe göre sipariş alındığı ve ileri ki tarihlerde de yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştireceğini belirten Kdz. Ereğli Ziraat Odası projenin çiftçilerin kalkınmasına fayda sağlanacağını belirtti. Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Çiftçilerimizden her sene talebe göre sipariş alıp atak ve lohman cinsi yumurta tavuğu dağıtıyoruz. Bu sene ilk yumurta tavuğu dağıtımımız. Çiftçilerimize 2 bin adet yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirdik. Bundan sonra da devamı gelecek. Amacımız çiftçilerimize ekonomik katkıda bulunmak. Önümüzdeki günlerde tavuk haricinde başka projelerde düşünüyoruz. Bizim Ziraat Odası olarak bundan hiçbir karımız yok. Kar amacı gütmüyoruz, amacımız çiftçilerimizin ekonomisine katkı sağlamak. İnşallah başka projeleri de hayata geçireceğiz." - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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