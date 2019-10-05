Ziraat Odası hizmette sınır tanımıyor

Yaklaşan zeytin kampanyası öncesi üyelerinin ihtiyaçlarını belirleyen Erdek Ziraat Odası, üyelerine zirai ilaç, gübre ve zeytin yaygısı temin ederek bunları ekonomik fiyatlarla satışa sunuyor.



Erdek merkez ve kırsal mahallelerde, odanın 7 bin civarında üyesi bulunduğunu söyleyen Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, "Üyelerimizin yaklaşan zeytin toplama kampanyası öncesinde eksik en önemli ihtiyaçların başında gelen zeytin yaygısı, gübre ve zirai ilaç gibi malzemeleri oda olarak temin ettik. Kırsal mahallelerimize giderek ihtiyacı olan üyelerimize satıyoruz. Üyelerimiz bu ürünleri peşin veya vadeli alabiliyor. Bizim para kazanmak diye bir niyetimiz yok. Amacımız oda olarak üyelerimize en iyi hizmeti sunabilmektir" dedi. - BALIKESİR