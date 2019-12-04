Ziraat odası kireç dağıttı
6 saat önce
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığınca kireç dağıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:28 Kaynak: İHA
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığınca kireç dağıtımı yapıldı.
Fındık bahçelerinde kullanılmak amacıyla üyelerinden talep alan Kabadüz Ziraat Odası, ilçe merkezine tırlarla getirdiği kireçler vatandaşlara dağıtıldı.
Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş, "Çiftçilerimizden gelen talep üzerine 200 çiftçimize toplamda 270 ton kireci teslim ettik" dedi. - ORDU
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