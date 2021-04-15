Osmaneli Ziraat Odasından başarılı sporculara destek - Son Dakika

Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası minikler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan 1308 Osmaneli Belediye Karate Takımı sporcuları, Osmaneli Ziraat Odası tarafından ödüllendirildi.

Yalova'da düzenlenen şampiyonada 1308 Osmaneli Belediye Karate Bayan Takımı minikler kategorisi kata branşında Türkiye 3'üncüsü olarak ilçeye döndü.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ve Genel Sekreter Günnur Özet dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Murat Salih Kurnaz'ı, antrenman yaptıkları spor salonunda ziyaret etti.

Sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Uğur, "Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonasına 48 ilden 477 kulüp ve 1900 sporcu katıldı. Minikler kategorisinde 1308 Osmaneli Belediye Bayan Karate Takımı Türkiye 3.sü oldu. Biz de derece alarak ilçemizi gururlandıran, bizleri sevindiren sporcularımıza spor çantası hediye ettik. Bu bağlamda diğer sporcularımızı da teşvik etmek amacıyla bütçemiz imkanları çerçevesinde başarılı olan sporcularımızın yanında olacağız. Dereceye giren sporcularımızı kutlar, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.