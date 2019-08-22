Ziraat Odası'ndan çiftçiye destek

Kütahya'nın Simav ilçesinde, çiftçilere destek olmak amacıyla Ziraat Odası Başkanlığı'nın bir çalışma başlattığı bildirildi. Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, hasat döneminde çiftçilere yönelik, maliyetti düşüren bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bütüner, "Ziraat odamızca çiftçilerimizin girdi maliyetlerini az da olsa düşürmek amacıyla, odamıza ait tohum eleme selektör makinesi ile, tohumları ilaçlama ve eleme işlemleri başlattık. Çalışmalarımıza Çitgöl beldesinden başladık, ihtiyaç olan köy ve beldelerde devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA