Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası'ndan çiftçiye destek
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Ziraat Odası'ndan çiftçiye destek

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, çiftçilere destek olmak amacıyla Ziraat Odası Başkanlığı'nın bir çalışma başlattığı bildirildi.

Ziraat Odası'ndan çiftçiye destek, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, çiftçilere destek olmak amacıyla Ziraat Odası Başkanlığı'nın bir çalışma başlattığı bildirildi. Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, hasat döneminde çiftçilere yönelik, maliyetti düşüren bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bütüner, "Ziraat odamızca çiftçilerimizin girdi maliyetlerini az da olsa düşürmek amacıyla, odamıza ait tohum eleme selektör makinesi ile, tohumları ilaçlama ve eleme işlemleri başlattık. Çalışmalarımıza Çitgöl beldesinden başladık, ihtiyaç olan köy ve beldelerde devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kadir Bütüner, Kütahya, Simav, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
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