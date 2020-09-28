Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek - Son Dakika

Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, ilçenin 85 mahallesine tablet dağıtacaklarını söyledi.

Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek, System.String[]

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, ilçenin 85 mahallesine tablet dağıtacaklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Ziraat Odası Meclis üyeleri ve Karacabey Muhtarlar Derneği Başkanı Kemalettin Vural'ın iştirakiyle düzenlediği basın toplantısında, düzenledikleri tablet kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim görmek zorunda olan, fakat maddi imanları olmadıkları için eğitime katılamayan çocuklara yönelik Ziraat Odası Meclisi'nce düzenledikleri bu projeyle eğitime destek vermek istediklerini ifade eden Başkan Erhan Erdem, "Tarımda zor süreçten geçen çiftçilerimize bir nebze olsun yardımcı olmak maksadıyla bu projeyi hayata geçirdik. Gayemiz, eğitim görmek isteyen fakat maddi imkansızlıklardan dolayı göremeyen çocuklarımıza yardımcı olmak. Muhtarlarımız ve delegelerimizin elleriyle 85 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi birer çiftçi aile çocuğumuza uzaktan eğitime destek için tablet hediye ediyoruz. Projemizi, tamamen eğitime destek amaçlı gerçekleştirdik. Gönül isterdi ki tüm ihtiyaç sahibi çocuğumuza birer tablet hediye etmek. Ama imkanlar çerçevesinde bu kadarını yapabiliyoruz. Umarız bu projemiz her kesime örnek olur ve daha fazla çocuğumuz tablete kavuşup eğitimlerine devam eder" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Yolağzı Mahalle Muhtarı olan Kemalettin Vural ise, "Böylesi güzel bir projeyi hayata geçiren başta Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem olmak üzere meclis üyesi arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Başkanın da dediği gibi keşke bütün ihtiyaç sahibi çocuğumuz bundan faydalanabilseydi, ama inanıyorum ki Ziraat Odası'nın bu projesi örnek olacak, büyüyerek devam edecek ve tableti olmayan çocuğumuz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı meclis üyeleri de, sivil toplum Kuruluşları başta olmak üzere, hayırsever vatandaşlar ve fabrikaların da bu projeyi örnek alarak eğitime destek amaçlı çocuklara bu mutluluğu yaşatabileceklerini vurguladılar. - BURSA

Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek
Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek
Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek
Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek

Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Karacabey, Tablet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Odası'ndan eğitime dev destek - Son Dakika

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