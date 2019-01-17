Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası'ndan İthalat Tepkisi

Ziraat Odası'ndan İthalat Tepkisi

52 dakika önce

Bakanlığın açıkladığı ithal edilecek ürünler arasında yer alan domates konservesi ithalatına Mustafakemalpaşa İlçe Ziraat Odası'ndan tepki geldi.

Ziraat Odası'ndan İthalat Tepkisi, System.String[]
Bakanlığın açıkladığı ithal edilecek ürünler arasında yer alan domates konservesi ithalatına Mustafakemalpaşa İlçe Ziraat Odası'ndan tepki geldi.

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, domates konservesi ithalatı için 25 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı. Tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.

Yapılan bu açıklamanın ardından İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir'den tepki geldi. Aydemir, Türkiye'nin bir salça ülkesi olduğuna ve bu sektör ile birlikte bir çok yan sektörün büyük bir sekteye uğrayacağını dile getiren Aydemir, düzenlemenin gereksiz olduğunu ve salça imalatı için gereken konserve domates ithalatının yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

Aydemir yaptığı açıklamada, "Her fabrikada malımız var. Biz salça ihraç eden bir ülkeyiz. 2018 yılında tam 148 bin ton salça ihraç ettik. 25 bin ton salça için toplam 200 bin salçalık domates üreten üreticimiz var. Bunun yanında 150 binden fazla geçici işçimiz, 15 binden fazla da bu fabrikalarda çalışan insanımız var. Çok daha önemlisi, marka değeri oluşmuş sanayiciler, İlaç bayileri, sulama sistemi sektörü, gübre bayileri, tarım aletleri çalışanlarımız var. 25 ton salça için 2 milyon çalışanımızın 2 market zincirine değişilmesini anlamsız buluyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Ekonomi
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