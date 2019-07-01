Ziraat Odası'ndan meyve suyu fabrikalarına tepki

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ferrero, 150 milyon TL'lik yatırım yapacak

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu