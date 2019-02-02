Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Seçimlerinde 3 Aday Yarışıyor

Ziraat Odası Seçimlerinde 3 Aday Yarışıyor

1 saat önce

Kilis Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 3 aday yarışıyor.

Ziraat Odası Seçimlerinde 3 Aday Yarışıyor, System.String[]
Kilis Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 3 aday yarışıyor.

Kilis Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerine yoğun katılım olurken, Çevik Kuvvet, Güvenlik Şube ile Polis Özel Hareket geniş güvenlik önlemleri aldı. 30 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Çelik'in karşısına bugünkü seçimlerde İbrahim Polat ile Ahmet Akdemir aday oldu. Divan Başkanlığına Mehmet Uğur Tırnaksız, üyelikleri Kadir Berksözlü, Metin Polat, Mehmet Canarslan seçildi. Ziraat Odası Başkan adayları Abdullah Çelik, Ahmet Akdemir ile İbrahim Polat birer konuşma yaptı. Daha sonra seçimlere geçildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GAP Yatırımları İstihdamı Artırdı, Göçü Azalttı Antalya'daki Hortum Felaketi, Menüden Patlıcanı Çıkarttı

İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Seçimlerinde 3 Aday Yarışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]