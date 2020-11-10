Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı - Son Dakika

Aksaray'da tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, en aza indirilmesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da tarımsal araçların trafikte güvenli seyretmesi, tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve en aza indirilebilmesi kapsamında "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı. Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirilen programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada, "2019 - 2020 yılları arasında traktörlerin yapmış olduğu 32 tane kaza. Bu 32 kazanın 12 tanesi bu reflektör takmamaktan dolayı olan kazalar. Jandarma komutanlığımız ve ziraat odası başkanlığımız bir sosyal farkındalık projesi yapmışlar. İnşallah biz bunları traktör sahiplerine dağıttığımız zaman kazaların önlenmesi için de bir gayret sarf etmiş olacağız. Biz küçük küçük dokunuşlar yaptığımız zaman her şey çok daha güzel olacaktır" dedi.

Traktörlerde reflektörün önemine değinen Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Reflektörünü tak güvenli ol" Sosyal Projesi İl Jandarma Komutanlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığımız tarafından şehrimizde uygulamaya girecek. Hem bir farkındalık oluşturmak, hem çiftçilerimizin kazaya sebebiyet vermemeleri, jandarmamızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunun göstergesi olarak bu sosyal proje gerçekleştirilmiş bulunuyor. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Karayollarında, ilçelerde ve köylerimizde tarımsal araçların özellikle geceleri trafiğe çıktığında kazalar yaşanabiliyor. Biz bu yaşanan kazaları önlemek ve en aza indirebilmek için jandarma komutanlığımız ile birlikte böyle bir proje geliştirdik. Amacımız kimsenin mal ve can kaybı olmasın. Allah izin verirse kazaları böylelikle önleyerek en aza indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çiftçiler ile birlikte traktör römorklarına reflektörleri monte etti. - AKSARAY