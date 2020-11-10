Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı - Son Dakika

Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı

10.11.2020 15:37
Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı, System.String[]

Aksaray'da tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, en aza indirilmesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Aksaray'da tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, en aza indirilmesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da tarımsal araçların trafikte güvenli seyretmesi, tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve en aza indirilebilmesi kapsamında "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı. Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirilen programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada, "2019 - 2020 yılları arasında traktörlerin yapmış olduğu 32 tane kaza. Bu 32 kazanın 12 tanesi bu reflektör takmamaktan dolayı olan kazalar. Jandarma komutanlığımız ve ziraat odası başkanlığımız bir sosyal farkındalık projesi yapmışlar. İnşallah biz bunları traktör sahiplerine dağıttığımız zaman kazaların önlenmesi için de bir gayret sarf etmiş olacağız. Biz küçük küçük dokunuşlar yaptığımız zaman her şey çok daha güzel olacaktır" dedi.

Traktörlerde reflektörün önemine değinen Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Reflektörünü tak güvenli ol" Sosyal Projesi İl Jandarma Komutanlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığımız tarafından şehrimizde uygulamaya girecek. Hem bir farkındalık oluşturmak, hem çiftçilerimizin kazaya sebebiyet vermemeleri, jandarmamızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunun göstergesi olarak bu sosyal proje gerçekleştirilmiş bulunuyor. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Karayollarında, ilçelerde ve köylerimizde tarımsal araçların özellikle geceleri trafiğe çıktığında kazalar yaşanabiliyor. Biz bu yaşanan kazaları önlemek ve en aza indirebilmek için jandarma komutanlığımız ile birlikte böyle bir proje geliştirdik. Amacımız kimsenin mal ve can kaybı olmasın. Allah izin verirse kazaları böylelikle önleyerek en aza indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çiftçiler ile birlikte traktör römorklarına reflektörleri monte etti. - AKSARAY

Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı
Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı

Ziraat Odası, Jandarma, Aksaray, Traktör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu         
15:48
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu         
14:38
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak         
13:57
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:04:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat odası ve jandarma römorklara reflektör taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei