Ziraat Odası yumurta tavuğu dağıtacak

Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, yumurta tavuğu almak isteyen çiftçilere yönelik duyuru yayınladı. Bölgede kümes hayvancılığının geliştirilmesi hedefleniyor. Çiftçilerden gelen yumurta tavuğu talebi üzerine başlatılan çalışmalar doğrultusunda, karar alındığı ifade edildi. Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, "Yumurta tavuğu almak isteyen çiftçilerimizin Ziraat Odasına müracaat etmeleri önemle rica olunur. Tavuklar 15 haftalık olup ücreti 30 TL'dir. Siparişler 2 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir" denildi. - ZONGULDAK

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