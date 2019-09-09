Son Dakika Haberleri: Ziraat odasından çeltik fiyatı talebi
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Ziraat odasından çeltik fiyatı talebi

32 dakika önce

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik taban fiyatının en az 3 lira 30 kuruş ile 4 lira arasında belirlenmesini istediklerini söyledi.

Ziraat odasından çeltik fiyatı talebi, System.String[]

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik taban fiyatının en az 3 lira 30 kuruş ile 4 lira arasında belirlenmesini istediklerini söyledi.


Bafra Ziraat Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri çeltik taban fiyatlarının bir an önce açıklanması için basın açıklaması yaptı. Başkan Tosuner yaptığı açıklamada, "Çeltik taban fiyatlarının bir an önce belirlenerek ve alımlara başlanmasını talep etmekteyiz. Girdilerin 2018-2019 yılı içerisinde mazot ve gübrede yaklaşık yüzde 70-80, ilaçlarda ise yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Bunlarda göz önüne alınarak çeltik üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesi için taban fiyatın en az 3 lira 30 kuruş ile 4 lira arasında belirlenmesini talep ediyoruz. Çünkü çeltik üreticisi çok mağdur durumda. Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları var. Biz sadece Bafra için konuşmuyoruz Türkiye'de 1 milyon 50 bin 420 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor. Tüm üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Eğer devlet taban fiyatını belirlerse üreticilerin mağduriyetleri giderilir, piyasada da hareketlilik olmuş olur" dedi. - SAMSUN

Çeltik, Bafra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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