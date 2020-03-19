Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı - Son Dakika
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Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı

6 saat önce

Giresun Ziraat Odası çiftçilerden, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosya işlemlerini 15 Nisan'dan sonra yaptırmalarını istedi.

Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı, System.String[]

Giresun Ziraat Odası çiftçilerden, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosya işlemlerini 15 Nisan'dan sonra yaptırmalarını istedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ÇKS dosya işlemlerinin 30 Haziran'a kadar yaptırılabileceği belirtildi.

Oda olarak konunun yakından takipçisi oldukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında çiftçilerimizin 2020 yılı ÇKS dosyalarını 15 Nisan sonrasında yaptırmalarını önemle rica ediyoruz. Bu bir tedbirdir, panik yapmamıza gerek yok. ÇKS dosyalarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar zamanı vardır. Giresun Ziraat Odası Başkanlığı olarak dosyalarınızın olumsuzluğa uğramaması için biz takipteyiz."

Koronavirüs, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:12 Kaynak: AA

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