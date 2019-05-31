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Ziraat Odasından egelilere iftar yemeği

1 saat önce

Akçakale Ziraat Odası tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Şanlıurfa merkez ve ilçede faaliyet gösteren engelli dernekleri onuruna iftar programı düzenledi.

Ziraat Odasından egelilere iftar yemeği, System.String[]
Akçakale Ziraat Odası tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Şanlıurfa merkez ve ilçede faaliyet gösteren engelli dernekleri onuruna iftar programı düzenledi.

İlk defa Şanlıurfa'daki engelli derneklerini Akçakale'de ağırlayan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan, engellilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Engelli dernekleri adına kısa bir açıklama yapan Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efeakdoğan, "Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan'ın Ramazan ayı dolayısıyla duyarlılık göstererek bizleri iftar programında bir araya getirdiğinden dolayı derneklerimiz ve dernek camiamız adına kendine çok teşekkür ediyor, diğer yetkililerinde bu konuda hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum" dedi.

Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efeakdoğan, iftar programında dernekleri bir araya getiren Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan'a bir plaket takdim etti.

İftar programına, Kaymakam Hamza Özer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Saruhan Hamavioğlu, Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efeakdoğan, Şanlıurfa Memur-Sen Engeliler Komisyonu, SSPE Hastaları Derneği Başkanı İsa Çetinkaya, PKU Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi, Omurilik Felçler Derneği Başkanı Habib Polat, Şanlıurfa Ortopedik Engeliler Derneği Başkanı Hüseyin Şat, Eyyübiye Engeliler Dernek Başkanı İmam Karataş, Bedensel Engeliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Veysi Fırat, Turizm İl Kültür Şube Müdürü Pervin Demiralp ve engelli derneklerin üyeleri katıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:22 Kaynak: İHA
Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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