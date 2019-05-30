Ziraat odasından ziyaret
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Edremit Ziraat Odası Başkana Ali Yılmaz Diker Bostancı Mahallesinde bir çiçek üretim serasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Edremit Ziraat Odası Başkana Ali Yılmaz Diker Bostancı Mahallesinde bir çiçek üretim serasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
Diker "İlçemiz Bostancı kırsal mahallesinde odamız üyesi Güner Çiçekçilik'e ait çiçek seralarında, Başkan Vekilim Hüseyin Gürbüz ile birlikte ziyarette bulunduk. Sera sahibi Ahmet Güner'den çiçek seraları hakkında bilgi aldıktan sonra, bölgenin çiçekçilikle ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda bilgilendirmeleri için kendisine teşekkür ederim."dedi. - BALIKESİR
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