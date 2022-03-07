"Ziraat Okulu" öğrencileri çiftçiliği uygulamalı öğreniyor - Son Dakika

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, traktör kullanıp okulun arazisini işleyerek çiftçiliği uygulamalı olarak öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisenin öğrencileri, eğitimlerini sürdürürken bir yandan da okulun 900 dönümlük tarım arazisini işliyor. Arazide yılın farklı dönemlerinde öğretmenlerinin koordinasyonunda çeşitli ürünler ekip biçen 96 tarım bölümü öğrencisi, aynı zamanda okulun döner sermayesine katkıda buluyor.

"Liseli çiftçiler" son olarak kullandıkları tarım aletleriyle 50 dönümlük alanda buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Toplamda 900 dönüm alana buğday ekmeyi planlayan öğrenciler, yaklaşık 350 ton rekolte bekliyor.

Hasat edecekleri buğdayları değirmende un haline getirip okulda kurulacak fırında ekmek yapmak isteyen öğrenciler, hem gelir elde etmeyi hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AA muhabirine, buğday ekimiyle Malatya için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Okulun verimli arazileri bulunduğunu anlatan Kanbay, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı, okulumuza kuracağı fırınla bu işin ilk aşamasını gerçekleştirecek. Biz de geri kalanını buğday ekerek gerçekleştireceğiz. İlk 50 dönümüne öğrencilerimizle 'bismillah' dedik. Tohumlarımızı ektik, inşallah bereketli olur. 900 dönüm araziden toplamda 350 ton buğday elde etmek istiyoruz. Buğdayları değirmenden geçirerek ekmeğe dönüştüreceğiz. İlk denememiz 50 dönüm üzerinde oluyor diğer arazileri ise sonbaharda ekeceğiz, çok heyecanlıyız. Burası döner sermaye işletilen okul, öğrencilerimiz haçlıklarını da çıkarıyorlar."

"Hazır rulo çim ekimi de yapıyoruz"

Okul Müdürü Şükrü Doğan da 9. sınıftan başlamak üzere öğrencileri tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, gıda ile yiyecek ve içecek olmak üzere 4 farklı bölüme yönlendirdiklerini belirtti.

Öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı dersler verdiklerini ifade eden Doğan, "Okulumuzda çeşitli kümeslerimiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan atölyelerimiz var. Bugün 50 dekarlık araziye ekmeklik buğday ekimi yapıyoruz. Özel sektörlerle iş birliği içerisinde 120 dekara hazır rulo çim ekimi de yapıyoruz. Bir de bahçe bitkileri alanında çeşitli meyve bahçelerimiz var." diye konuştu.

"Tarla sürüyor, ekim yapıyoruz"

12. sınıf öğrencisi Ömer Duymuş ise okulda öğretmenlerinin yardımıyla tarım konusunda önemli bilgiler edindiğini dile getirdi.

Traktör kullanmayı önceden bildiğini fakat okulda kendisini geliştirdiğini anlatan Duymuş, şunları söyledi:

"Tarla sürüyor, ekim yapıyoruz. Tarım aletleriyle arazinin düzenlemesini yapıyoruz. Bugün buğday tohumu ekimi gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda yem bitkileri, çim üretimi, süs bitkileri üretimi de yapıyoruz. Buğday ekiminden elde ettiğimiz ürünle okulumuza fırın yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra da fırında ekmeğe dönüştüreceğiz."

12. sınıf öğrencisi Abdulsamet Balık da okulda her türlü tarımsal faaliyeti öğrendiklerini belirterek, "Bugün buğday ekimi yapıyoruz. Hasatla beraber okulumuza açacağımız fırınla ekmek yapacağız." dedi.