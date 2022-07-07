Hasat edilen buğdayları değirmende un haline getirip okulda kurulacak fırında ekmek yapmak isteyen öğrenciler, hem gelir elde etmeyi hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

Malatya 'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilkbaharda öğrenciler tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı.

Kaynak: AA

Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Ziraat Okulu' öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı - Son Dakika

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