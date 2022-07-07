"Ziraat Okulu" öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı - Son Dakika
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"Ziraat Okulu" öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı

07.07.2022 14:41
"Ziraat Okulu" öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilkbaharda öğrenciler tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı.

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilkbaharda öğrenciler tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı.

Okulun 900 dönüm tarım arazisinin 50 dönümüne buğday eken öğrenciler, hasadını yaptıkları buğdaydan yaklaşık 250 ton rekolte bekliyor.

Hasat edilen buğdayları değirmende un haline getirip okulda kurulacak fırında ekmek yapmak isteyen öğrenciler, hem gelir elde etmeyi hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ziraat Okulu' öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Ziraat Okulu" öğrencileri ektikleri buğdayın hasadını yaptı - Son Dakika
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