Ziraat Portföy Borsa Yatırım Endeks Fonları BİST'te - Son Dakika
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Ziraat Portföy Borsa Yatırım Endeks Fonları BİST'te

7 saat önce

Portföy Yönetim şirketi Ziraat Portföy'ün kurduğu Borsa Yatırım Endeks Fonları Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başladı.

Ziraat Portföy Borsa Yatırım Endeks Fonları BİST'te, System.String[]

Portföy Yönetim şirketi Ziraat Portföy'ün kurduğu Borsa Yatırım Endeks Fonları Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başladı.

Ziraat Portföy'den yapılan açıklamada, "Halihazırda işlem gören Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun, Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonlarının yanı sıra kısa süre içerisinde Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu da işlem görmeye başlayacak" denildi.

Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, "Yatırımcıların, hisse senedi gibi alıp satabildikleri Borsa Yatırım Fonlarının amacı, takip ettikleri endeks performansını yansıtmak ve bu sayede yatırımcılara endekslere yatırım olanağı sunmaktır" dedi ve ekledi:

"Yatırımcıya birçok avantaj ve kolaylık sağlayan Borsa Yatırım Fonları bunların dışında;

· Varlık yapılarını günlük olarak açıklar, yatırımcıya portföy yapısını şeffaflıkla takip etme imkanı sağlar,

· Getirileri bağlı olduğu endeksin hareketlerine bağlı olarak gelişir, varlık dağılımı bağlı olduğu endeks tarafından belirlenir,

· Hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme özelliğine sahiptir,

· Borsa'da hisse senedi gibi işlem görmesi nedeni ile günlük alım-satım olanağı sağlar,

· Piyasa fiyatının yanı sıra 15 saniyede bir yatırımcıların doğru karar verebilmesi için o anki teorik Net Aktif Değerlerini açıklar."

Buna göre, Borsa Yatırım Fonları, Yatırım Fonları ile karşılaştırıldığında çeşitlendirme, profesyonel yönetim ve risk-kazanç açılarından benzeşirken; dayanak varlık, endeks performansı ve borsada işlem görme konularında ayrışıyor.

Ayrıca Borsa Yatırım Fonları,  otomatikleştirilmiş süreçler ve pasif stratejisi sayesinde çok daha düşük maliyetle (yıllık binde 2.5) hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara varlık yönetimi ve dağılımda önemli avantajlar sağlıyor.

Her gün fon içeriğinin ilan ediliyor olması nedeni ile daha şeffaf portföy bilgisi sunuyor.

Birincil piyasada yetkilendirilmiş aracı kurumlar vasıtası ile işlemler gerçekleştirilirken ikincil piyasada hisse senedi gibi alım-satım gerçekleştirilebiliyor.

Borsa Yatırım Fonu ile yatırımcıların, düşük maliyetle ve tek işlem aracılığıyla yatırım yapmak istedikleri endekslerde gün içinde seans boyunca en etkin şekilde işlem yapabilir hale geleceğini ifade eden Çelik, "Borsa Yatırım Fonları Dünyada varlık büyüklüğü en hızlı yükselen yatırım araçlarından birisi. Ülkemizde gelişmesi ve talebinin artması da sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak" dedi ve ekledi:

"Yatırımcılar ve borsada yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri ilk etapta;

· "ZPLIBF" Fon İşlem Koduyla, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

· "ZPX30F" Fon İşlem Koduyla, Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

· "ZPBDLF" Fon İşlem Koduyla, Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

aracılığıyla Ziraat Portföy'un sunduğu Borsa Yatırım Fonlarını tüm aracı kurumlar üzerinden, piyasadaki cari fiyatlarla, fon tercihlerine göre hisse senedi işlemi yapar gibi alıp satabilirler. ZPLIBI, ZPX30I ve ZBDLI kodlarıyla da Fonların anlık net değerlerini takip etmek mümkündür. Bütün veriler Ziraat Portföy İnternet sitemizden yayınlanmaktadır."

Çelik, "Yatırım hesabı bulunmayan tasarruf sahipleri ise Ziraat Bankası Şubelerinden yatırım hesabı açtırarak, Ziraat Yatırım'ın mobil uygulaması olan ZBorsa üzerinden Borsa Yatırım Fonlarımızı alıp satabilirler" diye ekledi. (Fotoğraflı)


Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:45 Kaynak: DHA


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