Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı fon, borsada işlem görmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı fon, borsada işlem görmeye başladı - Son Dakika Ekonomi

Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı fon, borsada işlem görmeye başladı

7 saat önce

Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı fon, borsada işlem görmeye başladı, System.String[]

Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Ziraat Portföy'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPLIBF), Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPX30F) ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPBDLF) olmak üzere BIST endekslerindeki değişimleri anlık olarak yansıtan 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, borsada işleme açıldı.

Bunların yanı sıra kısa süre içerisinde Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu da borsada işlem görmeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, yatırımcıların hisse senedi gibi alıp satabildikleri Borsa Yatırım Fonları'nın amacının, takip ettikleri endeks performansını yansıtmak ve bu sayede yatırımcılara endekslere yatırım olanağı sunmak olduğunu ifade etti.

Yatırımcıya birçok avantaj ve kolaylık sağlayan Borsa Yatırım Fonları'nın, varlık yapılarını günlük olarak açıkladığını ve yatırımcıya portföy yapısını şeffaflıkla takip etme imkanı sağladığını vurgulayan Çelik, söz konusu fonların avantajlarını şöyle sıraladı:

"Getirileri bağlı olduğu endeksin hareketlerine bağlı olarak gelişir, varlık dağılımı bağlı olduğu endeks tarafından belirlenir. Hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme özelliğine sahiptir. Borsada hisse senedi gibi işlem görmesi nedeniyle günlük alım-satım olanağı sağlar. Piyasa fiyatının yanı sıra 15 saniyede bir yatırımcıların doğru karar verebilmesi için o anki teorik net aktif değerlerini açıklar. Borsa Yatırım Fonları, yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında çeşitlendirme, profesyonel yönetim ve risk-kazanç açılarından benzeşirken, dayanak varlık, endeks performansı ve borsada işlem görme konularında ayrışmaktadır. Ayrıca Borsa Yatırım Fonları, otomatikleştirilmiş süreçler ve pasif stratejisi sayesinde çok daha düşük maliyetle (yıllık binde 2,5) hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara varlık yönetimi ve dağılımda önemli avantajlar sağlar. Her gün fon içeriğinin ilan edilmesi nedeniyle daha şeffaf portföy bilgisi sunar. Birincil piyasada yetkilendirilmiş aracı kurumlar vasıtasıyla işlemler gerçekleştirilirken, ikincil piyasada hisse senedi gibi alım-satım gerçekleştirilebilmektedir."

"Sunduğumuz fonlar sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak"

Tankut Taner Çelik, Borsa Yatırım Fonu ile yatırımcıların, düşük maliyetle ve tek işlem aracılığıyla yatırım yapmak istedikleri endekslerde gün içinde seans boyunca en etkin şekilde işlem yapabilir hale geleceğini belirtti.

Borsa Yatırım Fonları'nın dünyada varlık büyüklüğü en hızlı yükselen yatırım araçlarından biri olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ülkemizde gelişmesi ve talebinin artması da sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Çelik, yatırımcılar ve borsada yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin ilk etapta "ZPLIBF", "ZPX30F" ve "ZPBDLF" fon işlem kodları ile Ziraat Portföy'ün sunduğu Borsa Yatırım Fonları'nı tüm aracı kurumlar üzerinden, piyasadaki cari fiyatlarla fon tercihlerine göre hisse senedi işlemi yapar gibi alıp satabilecekleri bilgisini verdi.

"ZPLIBI", "ZPX30I" ve "ZBDLI" kodlarıyla da fonların anlık net değerlerini takip etmenin mümkün olduğunu aktaran Çelik, "Bütün veriler Ziraat Portföy internet sitemizden yayımlanmaktadır. Yatırım hesabı bulunmayan tasarruf sahipleri ise Ziraat Bankası şubelerinden yatırım hesabı açtırarak, Ziraat Yatırım'ın mobil uygulaması olan ZBorsa üzerinden Borsa Yatırım Fonlarımızı alıp satabilirler." değerlendirmelerinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:16 Kaynak: AA


Son Dakika

Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor Benzine 5 kuruş zam geldi Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu         
16:29
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi         
16:12
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 19:25:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı fon, borsada işlem görmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]