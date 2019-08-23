Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı açıklandı!
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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı açıklandı!

1 saat önce

İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı açıklandı!, System.String[]

İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor arasında oynanacak.


Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:


28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA


14.00 Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor


15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor


15.30 1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor


15.30 Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor


16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor


16.00 İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor


16.30 Maltepespor - Hendekspor


16.30 1877 Alemdağ Spor - Modafen


16.30 Belediye Derince Spor - Edirnespor


16.30 Somaspor - Akşehir Spor

29 AĞUSTOS PERŞEMBE


13.30 Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor


15.30 Kars 36 Spor - Hoçvanspor


15.30 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor


15.30 Görelespor - Merzifonspor


15.30 Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor


15.30 Kilis Belediyespor - Dersimspor


15.30 Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor


16.00 Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor


16.00 Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor


16.30 Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor


16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor


16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor

Yozgatspor, Aksaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:27 
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