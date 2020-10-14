Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4

14.10.2020 17:36
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Yalovaspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Halide Edip Adıvarspor'u penaltı atışları sonrasında 6-4 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Yalovaspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Halide Edip Adıvarspor'u penaltı atışları sonrasında 6-4 yenerek adını üst tura yazdırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2. Tur'da Sultanbeyli Belediyespor ile eşleşti.

Stat: Yalova Atatürk Stadyumu

Hakemler: Fatih Tokail xx, Cemalettin Gündoğdular x, Murat Can Ilgaz xx

Yalovaspor: Görkem Güner xxx, Fatih Hüseyin Salım x (Yakup Kayış dk. 40 xxx), Salih Kaan Kaplan xxx, Cemal Doğu xx (Dilan Can Kayan dk. 46 x (Burak Çınar dk. 78 xx), Erhan Bal xxx, Oğuzhan Bozkurt xx (Alperen Topçular dk. 70 xx), Burak Tufan xxx, Mustafa Serkan Demirel xx (Suat Avcı dk. 46 xxx), Umut Kıral xxx, İlker Avşeren xxx, Emrah Şahinçiftçi xxx (Batuhan Eren dk. 93 xx)

Halide Edip Adıvarspor: Tunahan Dikişçi xx, Furkan Kalafatçı xx (Tugay Keleş dk. 64 xx), İbrahim Serdar Aydın xxx (Sezer Yıldırım dk. 81 x), Oğuz Aksoy xxx (Necati Yapuklar dk. 91 x), Said Can Açıkalın xx, Mehmet Kodeş xxx, Şemsettin Ender Kılıç xxx, İlyas Bilen xx, Mürsel Civelek xxx, Marlon Bülent Üçüncü xxx (Alparslan Demir dk. 91 x), Recep Pekgöz xx

Goller: Mustafa Serkan Demirel (dk. 26) (Yalovaspor), Marlon Bülent Üçüncü (dk. 43) (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı kartlar: Salih Kaan Kaplan, Görkem Güner, Emrah Şahinçifti, Alperen Alperen Topçular, Burak Turan (Yalovaspor), Recep Pekgöz, Mürsel Civelek, Sezer Yıldırım, Necati Yakuplar (Halide Edip Adıvarspor) - YALOVA

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4

Türkiye Kupası, Halide Edip, Yalovaspor, Yalova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 Halide Edip Adıvarspor: 4 - Son Dakika Spor

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