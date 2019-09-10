Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1
Son Dakika Spor Haber

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1

57 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Gölcükspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Gölcükspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


Stat: Kocaeli


Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Mert Baykal xx, Emre Küçük xx


Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz xx, Fatih Adıgüzel xx, Mert Yavuz xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Sefa Narin xx, Kerem Yıldırım xx, Gökay Eser xx, Onur Öztonga xx, Mutlu Aksu Doğan xx (Muhammed Yusuf Aygün dk. 89 ?), Rıza Altıntaş xx, Tolga Armağan xx (Burak Süleyman dk. 66 xx)


Gölcükspor: Metehan Bakkallar xx, Ali Mert Işık xx, Erdem Korkmaz Güner xx, Furkan Özyapı xx (Efkan Kargoğlu dk. 83 ?), Batuhan Boyoğlu xxx, Evren Kilarci xx, Alihan Bel xx (Oktay Top dk. 66 xx), Sercan Bıyıklı xx, Ömürcan Yıldırımlı xx, Tayfun İkiz xx, Emir Süleyman Öztürk xx (Çağkan Çakır dk. 66 xx)


Goller: Batuhan Boyoğlu (dk. 10) (Gölcükspor), Mutlu Aksu Doğan (dk. 49), Rıza Altıntaş (dk. 62), Gökdeniz Bayraktar (dk. 82) (Kocaelispor)


Sarı kart: Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor) - KOCAELİ

Türkiye Kupası, Kocaelispor, Gölcükspor, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, HDP binası önündeki eyleme ilişkin açıklama
Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı! Cengiz Ünder 5 hafta sahalardan uzak kalacak! Türkiye, Moldova karşısında! Canlı anlatım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 22:10:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]