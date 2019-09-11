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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur da toplu sonuçlar

45 dakika önce

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Kars 36 Spor-Pazarspor: 3-4Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor: 2-01877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0Kocaelispor-Gölcükspor: 3-1İçel İdmanyurdu-Serik...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur da toplu sonuçlar, System.String[]

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Kars 36 Spor- Pazarspor: 3-4


Yeni Orduspor- Fatsa Belediyespor: 0-2


Kemerspor 2003- Karaman Belediyespor: 2-0


1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0


Kocaelispor- Gölcükspor: 3-1


İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0


Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.

Gölcükspor, Pazarspor, Orduspor, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:25 
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