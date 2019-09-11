Ziraat Türkiye Kupası 2. tur da toplu sonuçlar
45 dakika önce
Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Kars 36 Spor-Pazarspor: 3-4Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor: 2-01877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0Kocaelispor-Gölcükspor: 3-1İçel İdmanyurdu-Serik...
Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kars 36 Spor- Pazarspor: 3-4
Yeni Orduspor- Fatsa Belediyespor: 0-2
Kemerspor 2003- Karaman Belediyespor: 2-0
1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0
Kocaelispor- Gölcükspor: 3-1
İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0
Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:25
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