Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi 24 Erzincanspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada gelişen Erzincanspor atağında Ayhan'ın pasında topu alan Hüseyin Çitay'ın şutunu kaleci Utku kolay kontrol etti.


28. dakikada Erzincansporlu oyuncuların yaptığı pas hatasında topu kapan Erdem'in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Süleyman'da kaldı.


36. dakikada Kerem'in pasını alan Ali Öztürk'ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.


40. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasını alan Halil Yılmaz'ın ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Utku'dan döndü.


45+1. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Utku kornere çeldi.


45+1. dakikada Halil Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx


Anagold 24 Erzincanspor: Süleyman xx, Yunus Emre Tok xx, Yunus Emre Çakır xx, Emre Subaşı xx, Hüseyin Erol xx, Abdurrahman x, Ayhan Gürbüz xx, Hüseyin Çiray xx, Halil Yılmaz xx, Muhammed xx, Ali Öztürk xx


Yedekler: Mustafa Talha, Tugay, Mümin Talip, Berke, Osman, Uğurcan, Burak


Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül


Beşiktaş: Utku xxx, Kerem xx, Necip xx, Erdoğan xx, Rıdvan xx, Muhayer x, Erdem x, Orkan x, Oğuzhan x, Boyd x, Umut Nayir x


Yedekler: Ersin, Doğukan, Vida, Rebocho, Kartal Kayra, İlkay, Lens, Diaby, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Yunus Emre Çakır (dk. 45+1) (24 Erzincanspor)


Sarı Kart: Ayhan Gürbüz (24 Erzincanspor) - ERZİNCAN

Türkiye Kupası, Ali Öztürk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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