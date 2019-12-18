Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 2 - Beşiktaş: 0 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 2 - Beşiktaş: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 2 - Beşiktaş: 0

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 2 - Beşiktaş: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını kupada Son 16 Turu'na yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muhayer Oktay'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut üstten auta çıktı.

53. dakikada 24 Erzincanspor'un kazandığı serbest vuruşta Abdurrahman'ın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkten döndü.

56. dakikada gelişen 24 Erzincanspor kontratağında Ayhan Gürbüz'ün ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruş üstten auta çıktı.

57. dakikada Boyd'un sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az fakla yandan auta çıktı.

64. dakikada Lens'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Umut Nayir kafa vuruşu ile tamamlamak istedi. Ancak top üst direkten döndü.

89. dakikada 24 Erzincanspor atağında kaleci Süleyman'nın uzun pasını Ali Öztürk, Osman Şahin'e indirdi. Ceza alanı içine sarkan Osman, sağ çaprazdan iki Beşiktaşlı oyuncu arasından yaptığı vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı. 2-0

90+1. dakikada gelişen 24 Erzincanspor atağında Muhammed'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Utku iki hamlede kontrol etti.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx

24 Erzincanspor: Süleyman xxx, Yunus Emre Tok xxx (Osman dk. 72 x), Yunus Emre Çakır xxx, Emre Subaşı xx, Hüseyin Erol xxx, Abdurrahman xxx, Ayhan Gürbüz xxx (Berke dk. 88 ?), Hüseyin Çiray xxx, Halil Yılmaz xx (Uğurcan dk. 80 ?), Muhammed xxx, Ali Öztürk xxx

Yedekler: Mustafa Talha, Tugay, Mümin Talip, Burak

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül

Beşiktaş: Utku xx, Kerem xx, Necip xx, Erdoğan xx, Rıdvan xx, Muhayer x (Vida dk. 59 x), Erdem x, Orkan x (Lens dk. 59 x), Oğuzhan x (Diaby dk. 84 ?), Boyd x, Umut Nayir xx

Yedekler: Ersin, Doğukan, Rebocho, Kartal Kayra, İlkay, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yunus Emre Çakır (dk. 45+1), Osman Şahin (dk. 89) (24 Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Ali Öztürk (24 Erzincanspor), Necip Uysal (Beşiktaş)

(İHA)

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 2 - Beşiktaş: 0 - Son Dakika
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