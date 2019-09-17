Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti
Son Dakika Spor Haber

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti

42 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Karşılaşmalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.


Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:


Sakaryaspor-1074 Çankırıspor


Erzin Spor-İnegölspor


Manisa FK- Elazığ Bld.Spor


Diyarbekirspor-Eskişehirspor


Adanaspor-Fethiyespor


Bandırmaspor- Etimesgut Bld.


Osmanlıspor- İçel İY


Kocaelispor- Sivas Bld.Spor


Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği


Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor


Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor


Ankara Demirspor-Başkent Akademi


Amed Sportif- Ağrı 1970 Spor


Muğlaspor-Bursaspor


Karabükspor-Gümüşhanespor


Payasspor-Boluspor


Hatayspor- Siirt İl Özel İdare


Görelespor-Giresunspor


Bodrumspor-Erbaaspor


Yeni Çorumspor-Kasımpaşa


Balıkesirspor- Van Spor


Hacettepe-Denizlispor


Tuzlaspor- Nazilli Bld.Spor


Silivrispor- Kastamonuspor 1966


Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor


Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep


Zonguldak Kömerspor- Niğde Anadolu


1877 Alemdağspor- Sancaktepe FK


Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor


Mardin Başakspor-Altay


Menemenspor- Kırşehir Bld.Spor


Edirnespor-BB Erzurumspor


Altınordu-1922 Konyaspor


Ergene Velimeşe-Eyüpspor


Pendikspor-Turgutluspor


Kemerspor 2003-Sarıyer


Akhisarspor- Bayburt Özel İdare


Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük


Göztepe- Yozgatspor 1959


Fatsa Bld.Spor-Samsunspor


Elazığspor- Büyükçekmece Tepecikspor


Esenler Erokspor-Uşakspor


Gençlerbirliği-Osmaniyespor


Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor


İstanbulspor-Pazarspor


Somaspor-Keçiörengücü - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu
Köprüde intihar eden adama "Atla" diyen kadınlar beraat etti Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlara İstinaf Mahkemesi'nden beraat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:30:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]