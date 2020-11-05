Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Ergene Velimeşespor: 0 Karacabey Belediyespor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ergene Velimeşespor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ergene Velimeşespor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karacabey Belediyespor 3-0 kazandı. Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Taner Tuncer, Suha Adıyaman, Salih Burak Demirel hakem üçlüsü görev aldı. Maça son derece hızlı başlayan konuk ekip köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topta son dokunan Yusuf Türk konuk takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Abdullah Aydın'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şık vuruş filelerle buluşunca konuk takım soyunma odasına 2-0 önde girdi. Maçın başında olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan Karacabey Belediyespor maçtaki ilk golün sahibi Yusuf'un kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursa temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran takım oldu. - TEKİRDAĞ

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