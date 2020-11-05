Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Kastamonuspor 1966: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif'i 1-0 mağlup etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Şahin Berker xxx, Hasan Erdoğan xxx, Servet Bozkurt xxx

GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Recep Yılmaz x, Oğuzhan Doğan x, Metincan Cici xx (Eren Moroğlu dk. 120 ?), Birkan Öksüz x (Kerem İmamoğlu dk. 74 x), Harun Aydın xx, Ömer Faruk Yücel xx, Mert Arabacı x, Faruk Öcal xx, Hakkı Can Aksu x, Hakan Olkan xx

Amed Sportif Faaliyetler: Hasan Erbey xx, Deniz Yılmaz xx, Muhlis İstemi x, Seymen Yağmur x (Serkan Yavuz dk. 74 x), Abdullah Çetin x (Şoreş Kaya dk. 106 x), Zeki Korkmaz x, Metin Esmer xx, Serkan İpek x, İbrahim Sönmez x (Y. Aykız dk. 116 ?), Şiyar Sayyiğit x (Eren Karabacak dk. 46 x), Batuhan Kurt x (Bünyamin Yürür dk. 64 x)

Gol: Metincan (dk. 98) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Sefa (GMG Kastamonuspor), Hasan, Abdullah, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler) - KASTAMONU