Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0...
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0...

4 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0..., System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. - ANKARA

Türkiye Kupası, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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