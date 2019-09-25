Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0...
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. - ANKARA
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