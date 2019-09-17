Ziraat türkiye kupası 3'üncü eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Kupada 3'üncü Eleme Turu'nda; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'de yer alan tüm takımlar ile Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur Eleme müsabakaları, 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:Sakaryaspor-1074 ÇankırısporErzin Spor-İnegölsporManisa FK-Elazığ Bld.SporDiyarbekirspor-EskişehirsporAdanaspor-FethiyesporBandırmaspor-Etimesgut Bld.Osmanlıspor-İçel İYKocaelispor-Sivas Bld.SporTarsus İY-Darıca GençlerbirliğiKaracabey Bld.Spor-ÜmraniyesporŞanlıurfaspor-Anagold 24 ErzincansporAnkara Demirspor-Başkent AkademiAmed Sportif-Ağrı 1970 SporMuğlaspor-BursasporKarabükspor-GümüşhanesporPayasspor-BolusporHatayspor-Siirt İl Özel İdareGörelespor-GiresunsporBodrumspor-ErbaasporYeni Çorumspor-KasımpaşaBalıkesirspor-Van SporHacettepe-DenizlisporTuzlaspor-Nazilli Bld.SporSilivrispor-Kastamonuspor 1966Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.SporKırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir GaziantepZonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu1877 Alemdağspor-Sancaktepe FKAfjet Afyonspor-BayrampaşasporMardin Başakspor-AltayMenemenspor-Kırşehir Bld.SporEdirnespor-BB ErzurumsporAltınordu-1922 KonyasporErgene Velimeşe-EyüpsporPendikspor-TurgutlusporKemerspor 2003-SarıyerAkhisarspor-Bayburt Özel İdareKahramanmaraşspor-Fatih KaragümrükGöztepe-Yozgatspor 1959Fatsa Bld.Spor-SamsunsporElazığspor-Büyükçekmece TepeciksporEsenler Erokspor-UşaksporGençlerbirliği-OsmaniyesporHekimoğlu Trabzon-Adana Demirsporİstanbulspor-PazarsporSomaspor-Keçiörengücü