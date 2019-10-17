Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı açıklandı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı açıklandı. Turnuvaya bu turda dahil olan Fenerbahçe 30 Ekim Çarşamba günü Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.


Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.


Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak maçların programı şu şekilde:


29 Ekim Salı


13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor


13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor


13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler


13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor


14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor


16.30 Altay - Görelespor


18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor


20.30 Alanyaspor - İnegölspor


30 Ekim Çarşamba


13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü


13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor


13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor


13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü


13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü


13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa


14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor


14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor


14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor


14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor


16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor


18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor


20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe


31 Ekim Perşembe


13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor


13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor


14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü


16.30 Kayserispor - Bayrampaşa


18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor


20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
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