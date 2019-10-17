Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı açıklandı. Turnuvaya bu turda dahil olan Fenerbahçe 30 Ekim Çarşamba günü Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak maçların programı şu şekilde:
29 Ekim Salı
13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor
13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor
14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor
16.30 Altay - Görelespor
18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor
20.30 Alanyaspor - İnegölspor
30 Ekim Çarşamba
13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü
13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor
13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor
13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü
13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü
13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor
14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor
20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
31 Ekim Perşembe
13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor
13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor
14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
16.30 Kayserispor - Bayrampaşa
18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor
20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu - İSTANBUL