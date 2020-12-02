Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle:
15 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor
15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon
18.30 Göztepe - Bursaspor
21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
16 Aralık Çarşamba
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor
14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor
21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
17 Aralık Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu
15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor
17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor
19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor
21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
(ORT-SK-S)
- Kaynak: İHA
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