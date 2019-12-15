Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
17 Aralık Salı:
13.00 Vanspor- Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
14.30 Antalyaspor- Eyüpspor: Kadir Sağlam
16.30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor: Serkan Tokat
18.30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
20.45 Tuzlaspor- Galatasaray: Koray Gençerler
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Anagold 24Erzincanspor- Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç
13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan
14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.30 Demir Grup Sivasspor- Esenler Erokspor: Alper Çetin
18.30 Göztepe- Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
20.45 İstanbulspor- Fenerbahçe: Emre Malok
19 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa Futbol Kulübü- İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan
14.30 Yukatel Denizlispor- Altınordu: Cihan Aydın
16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek
18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.45 Trabzonspor- Altay: Burak Şeker