Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı! - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı!

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı!, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:


17 Aralık Salı:


13.00 Vanspor- Kasımpaşa: Suat Arslanboğa


14.30 Antalyaspor- Eyüpspor: Kadir Sağlam


16.30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor: Serkan Tokat


18.30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge


20.45 Tuzlaspor- Galatasaray: Koray Gençerler


18 Aralık Çarşamba:


13.00 Anagold 24Erzincanspor- Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç


13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan


14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu


16.30 Demir Grup Sivasspor- Esenler Erokspor: Alper Çetin


18.30 Göztepe- Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka


20.45 İstanbulspor- Fenerbahçe: Emre Malok


19 Aralık Perşembe:


13.00 Manisa Futbol Kulübü- İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan


14.30 Yukatel Denizlispor- Altınordu: Cihan Aydın


16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek


18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu


20.45 Trabzonspor- Altay: Burak Şeker


Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:52 
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