Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! İşte program... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! İşte program... - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! İşte program...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5. tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle: Yarın: 13.00 Vanspor FK-Kasımpaşa (Van Atatürk) (1-2)14.30 Antalyaspor-Eyüpspor (Antalya) (3-0)16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (2-3)18.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! İşte program..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5. tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:


Yarın:


13.00 Vanspor FK- Kasımpaşa (Van Atatürk) (1-2)


14.30 Antalyaspor- Eyüpspor (Antalya) (3-0)


16.30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (2-3)


18.30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (1-5)


20.45 Tuzlaspor- Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-0)


18 Aralık Çarşamba:


13.00 Anagold 24Erzincanspor- Beşiktaş (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası) (0-3)


13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Aktepe) (1-3)


14.30 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor (Kalyon) (1-2)


16.30 Demir Grup Sivasspor- Esenler Erokspor (Yeni 4 Eylül) (2-0)


18.30 Göztepe- Fatih Karagümrük (İzmir Atatürk) (2-1)


20.45 İstanbulspor- Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (0-4)


19 Aralık Perşembe:


13.00 Manisa FK- İstikbal Mobilya Kayserispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri) (2-3)


14.30 Yukatel Denizlispor- Altınordu (Denizli Atatürk) (5-3)


16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon (Başakşehir Fatih Terim) (1-0)


18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-4)


20.45 Trabzonspor- Altay (Medical Park) (2-1)


Mustafa Kemal Atatürk, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:52 
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