Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! İşte program...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5. tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:



Yarın:



13.00 Vanspor FK- Kasımpaşa (Van Atatürk) (1-2)



14.30 Antalyaspor- Eyüpspor (Antalya) (3-0)



16.30 Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs) (2-3)



18.30 Adanaspor- Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim) (1-5)



20.45 Tuzlaspor- Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-0)



18 Aralık Çarşamba:



13.00 Anagold 24Erzincanspor- Beşiktaş (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası) (0-3)



13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Aktepe) (1-3)



14.30 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor (Kalyon) (1-2)



16.30 Demir Grup Sivasspor- Esenler Erokspor (Yeni 4 Eylül) (2-0)



18.30 Göztepe- Fatih Karagümrük (İzmir Atatürk) (2-1)



20.45 İstanbulspor- Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (0-4)



19 Aralık Perşembe:



13.00 Manisa FK- İstikbal Mobilya Kayserispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri) (2-3)



14.30 Yukatel Denizlispor- Altınordu (Denizli Atatürk) (5-3)



16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon (Başakşehir Fatih Terim) (1-0)



18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-4)



20.45 Trabzonspor- Altay (Medical Park) (2-1)



