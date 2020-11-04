Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 Alanya Kestelspor: 1

80. dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasındaki karambolünde Alanya Kestelspor'dan Efe aldığı topa düzgün bir vuruş yaparak ağlara gönderdi. 3-1

49. dakikada Adana Demirspor'da Sedat'ın ortasında savunmadan seken topu alan Okan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

41. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un serbest vuruşunda yaptığı ortaya kafa vuran Anıl, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

19. dakikada Alanya Kestelspor'un ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Lanzafame'nin pasıyla buluşan Hamza, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adana Demirspor , Alanya Kestelspor'u evinde 3-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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