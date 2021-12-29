Üye Girişi
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2

29.12.2021 19:05
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor, Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor, Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Yunus'un ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akıntola, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

14. dakikada sağ kanattan Enes'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

30. dakikada Ankaraspor'un kazandığı köşe atışında kaleci Vedat'ın yumruklayarak uzaklaştırdığı topu Furkan ceza sahasına doldurdu, Recep meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattıktan sonra sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2.

45+1. dakikada Ankaraspor'dan Enes'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Metehan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.

53. dakikada Metehan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Metin topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.

57. dakikada Yunus'un ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sinan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

67. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı korner atışını Yunus kullandı, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet'in kafa şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

89. dakikada sağdan Yunus'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Metehan'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Stat: Mersin

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Ata Yıldırım xx

Adana Demirspor: Vedat xx, Semih xx, Kaan xx, Sinan xxx (Samet dk. 62 xx), Belhanda xxx, Akıntola xx, Metehan xxx, Lucas Castro xxx (Gökhan İnler dk. 86 ?), Tarık xx (Svensson dk. 62 xx), Yunus xxx, Rassoul x (Stambouli dk. 27 xx)

Yedekler: Ferhat, İzzet, Emrecan, Osman Kaynak, Emircan, Enes

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Ankaraspor: Metin xx, Enes xx (Alaettin dk. 69 xx), Oktay xx (Kadir dk.77 x), Gökhan xxx, Erdem xx, Furkan xx, Yusuf Buğra x (Mert Sinan dk. 69 x), Şahin xxx (Barış dk. 90+2 ?), Oğuzhan xx, Erdal xx, Recep xxx

Yedekler: Yusuf Karayel, Eren, Semih Üstün, Mehmet Yiğit, Fahrettin, Furgan

Antrenör: İsa Dündar

Goller: Akıntola (dk. 11), Samet (dk. 67), Metehan (dk.89) (Adana Demirspor), Şahin (dk. 14), Recep (dk.30) (Ankaraspor)

Sarı kart: Vedat (dk. 30) (Adana Demirspor)

(Hüseyin Kar - Koray Ünlü/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2

YORUMLAR
500

Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Ankaraspor, Mersin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2 - Son Dakika


Muharrem İnce erken seçimle ilgili net tarih verdi Muharrem İnce erken seçimle ilgili net tarih verdi         
19:22
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
19:14 Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı
19:05 2. Lig ekibi Ankaraspor Türkiye Kupası'ndan elendi
18:45 Oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı
18:18 Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 19:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement