Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı)

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı), System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 4-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:20 Kaynak: İHA
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