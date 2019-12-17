Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 7 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 7 - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 7

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 7, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele 7-1 deplasman takımının üstünlüğüyle tamamlanırken bir üst tura çıkan Alanyaspor oldu.


Maçtan dakikalar


7. dakikada defanstan seken topu önüne alan Himmet, bekletmeden Rusescu'ya pasını aktardı. Rusescu topu çekip kaleyi uzaktan denedi ancak kaleci Karacic topu kontrol etti.


14. dakikada orta sahadan kısa paslarla atağa kalkan Alanyaspor'da Onur, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Onur, rakip defansın arkasına sarkan Umut'a ara pasını gönderdi. Umut düzgün bir vuruşla topu Adanaspor fileleriyle buluşturdu. 0-1


21. dakikada sol kanattan atağa kalkan Alanyaspor'da Campos, çalımlarla çizgiye kadar indi. Campos, Adanaspor ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi. Adanaspor'un savunma oyuncusu Sinan'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 0-2


29. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Alanyaspor'da Fernandes, rakiplerini çalımlayarak ilerledi ve topu ceza sahasının sağ çaprazındaki arkadaşı Campos'a gönderdi. Campos'un pasıyla topla buluşan Onur, topu Adanaspor ağlarına gönderdi. 0-3


44. dakikada Adanaspor'lu oyunculardan topu kazanan Alanyaspor'lu Tzavellas ceza sahasına girdi. Tzavellas kalecinin yanından vuruşla topu filelere gönderdi. 0-4


53. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Alanyaspor'da Fernandes, çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve ceza sahasının sağ çaprazında uygun pozisyonda olan Ceyhun'a pasını gönderdi. Campos, Ceyhun'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Campos, plase şutla topu Adanaspor kalesine gönderdi. 0-5


59. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Mustafa geriden ortasını yaptı. Altı pasta uygun pozisyonda olan Enes, topu kontrol etti ve plase vuruşla topu Alanyaspor ağlarına gönderdi. 1-5


74. dakikada orta sahada paslarla atağa kalkan Alanyaspor'da topla buluşan Umut, ara pasıyla Veysel'i gördü. Veysel topu yerden sert ortayla Onur'a gönderdi. Onur topun gelişine sert şutuyla farkı yeniden 5'e çıkaran golü kaydetti. 1-6


84. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Defansın uzaklaştıramadığı top Onur'un önümde kaldı. Onur düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-7


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Mert Güzence xx, Kemal Mavi xx, Murat Altan xx


Adanaspor: Goran x, Eren x (Semir dk. 67 x), Utku x (Mustafa dk. 54 x), Marvin x, Enes x, Evren x, Moussa x, Renan x, Okan x, Özkan x, İbrahim x (Şahin dk. 76 x)


Yedekler: İrfan, Özer, Hakan, Abdulkadir, Serhat, Mert


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Ceyhun xxx, Antenor xxx, Mayele xxx, Welinton xx (Veysel dk. 46 xx), Onur xxx, Emmanouil xxx, Umut xxx, Djalma xxx (Anastasıos dk. 57 x), Georgıos xxx (Hamza dk. 68 xx), Musa xxx


Yedekler: Eray, Salih, Wanderson, Steven


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Umut (dk. 14), Sinan (dk. 21 k.k.), Onur (dk. 29, 74 ve 83), Georgıos (dk. 44), Djalma (dk. 53) (Alanyaspor), Eren (dk. 59) (Adanaspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kupada Son 16'nın ilk takımı Kasımpaşa
Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

Son Dakika Haberleri
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 03:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]