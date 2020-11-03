Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 68 Aksarayspor: 1

17. dakikada 68 Aksarayspor'un atağında soldan gelen top, rakip savunmanın hatasıyla Muzaffer'in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor , 68 Aksarayspor'u evinde 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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