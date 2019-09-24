Ziraat Türkiye Kupası: Adanspor: 3 - Fethiyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Adanaspor, evinde Fethiyespor'u 3-1'le geçerek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar



9. dakikada orta sahada kaptığı topla atağa kalkan Fethiyespor'da defans arkasına atılan topu kontrol eden Enes, çalımlarla rakip kaleye sokuldu. Enes, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki arkadaşı Fatih'e pasını gönderdi. Fatih'in sert şutunda kaleciden seken topu Enes tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



12. dakikada savunmada kazandığı topla ileri çıkan Fethiyespor'da Ozan, defansın arkasına sarkan arkadaşı Fatih'i gördü. Kaleci İrfan Can'la karşı karşıya kalan Fatih çalım denedi ancak Adanaspor kalecisi topa sahip oldu.



39. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Adanaspor'da Abdulkadir topu hızla rakip yarı sahaya taşıdı. Abdulkadir, ceza sahasının hemen önündeki arkadaşı Utku'ya pasını gönderdi. Ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Utku, uzak köşeye plase şutunu çekti ve beraberliği getiren golü attı. 1-1



48. dakikada atağa kalkan Adanaspor'da çalımlarla ceza sahasına sokulan Utku, kaleyi görünce şutunu çekmek istedi. Bu sırada araya girmek isteyen Fethiyespor savunmasının müdahalesiyle Utku yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Roni şutunu çekti ancak top önce direğe sonra kalecinin sırtına çarparak kornere çıktı.



85. dakikada Adanaspor'un atağında çalımlarla ilerleyen Arabidze, altı pas üzerindeki Eze'ye pasını gönderdi. Topu kontrol eden Eze, ayak üstüyle set bir şut çekti ancak top az farkla yandan auta çıktı.



92. dakikada Adanaspor'un kontratağında sol kanattan ileri çıkan Eren, çizgiye inmeden yerden sert bir pas gönderdi. Altı pas üzerinde topla buluşan Eze, bekletmeden şutunu çekti. Top, kalecinin yanından Fethiyespor ağlarıyla buluştu. 2-1



118. dakikada rakip ceza sahası yayının üzerinden serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Arabidze geçti. Arabidze'nin direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, Fethiyespor ağlarıyla buluştu. 3-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Ogün Kamacı xx, Okan Akbal xx



Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Sinan Büyüksakarya xx, Özgür Özdemir x (Eren Keleş dk. 78 x), Renan Diniz xx, Özkan Taştemur xx, Abdulkadir Özdemir xx, Furkan Özçal xx (Serhat Tunç dk. 102 ?), Okan Kurt x (Kağan Söylemezgiller dk. 64 x), Roni x (Emeka Eze dk. 70 xx), Giorgi Arabidze xx, Utku Şen xx



Yedekler: Isa Doğan, Serdar Bingöl, İhsan Göktaş, Semir Ucar



Teknik Direktör: Levent Eriş



Fethiyespor: Sabri Can xx, Erdi Bakırcı xx, Erdeniz Yıldız xx, Serhat Keskinsoy xx, Sergen Ekinci xx, Enes Dada xx, Aykut Sarıdoğan xx (Mert Özmen dk. 105 ?), Erkan Kapar xx, Fatih Üge x (Anıl Arıcıoğlu dk. 88 ?), Erhan Gök x (Metin Sevinç dk. 84 ?), Ozan Karabacak xx



Yedekler: Halil Kaşlı



Teknik Direktör: Mustafa Ceviz



Goller: Utku Şen (dk. 39), Emeka Eze (dk. 92), Giorgi Arabidze (dk. 118) (Adanaspor), Enes Dada (dk. 9) (Fethiyespor)



Sarı Kartlar: Fatih, Erdi, Serhat (Fethiyespor) - ADANA