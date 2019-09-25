Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: AFJET Afyonspor: 0 - Bayrampaşa: 1
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Ziraat Türkiye Kupası: AFJET Afyonspor: 0 - Bayrampaşa: 1

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Afjet Afyonspor, sahasında Bayrampaşa'ya 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası: AFJET Afyonspor: 0 - Bayrampaşa: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Afjet Afyonspor, sahasında Bayrampaşa'ya 1-0 yenilerek kupaya veda etti.


Stadyum: Zafer


Hakemler: Alper Akarsu xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Serdar Osman Akarsu xx


AFJET Afyonspor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Ömer Çelik x, Emre Tosun xx, Seyfettin Anıl Yaşar xx (Furkan Özen dk. 88 ?), Bayram Çetin xx, Ramazan Kuzu x (Ali Kılıç dk. 80 ?), Hüseyin Can Öztürk x, Aykut Çift xx, Kaan Baysal xx, Fatih Tutulmaz x (Caner Solmaz dk. 80 ?)


Bayrampaşa: Sercan Çobanoğlu xxx, Hüseyin Tokmak xxx, Melih Alcu xxx, Ege Atlam xx, Bünyamin Balat xxx (Mehmet Sefa dk. 89 ?), Savaş Çakır xx (İbrahim Can Köse dk. 75 x), Mertcan Aktaş xxx, Hüseyin Cankut Atasoy xxx, Taner Yıldız xx, Kenan Karışık xx (Mehmet Aleddinoğlu dk. 80 ?), Emir Gökçe xx


Gol: Bünyamin Balat (dk. 57) (Bayrampaşa) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Kupası, Serdar Osman, Bayrampaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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