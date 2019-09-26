Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Bayburt Özel İdare: 0
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Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Bayburt Özel İdare: 0

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare'ye normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare'ye normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.


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Hakemler: Hakan Ülker xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Ersin Erbay xx


Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx, Uğur xx, Onur x, İlke x (Burhan dk. 102 x), Ali Kaan xx, Eray xx (Muhammet dk. 93 x), Taha x (Rotman dk. 35 x), Bjarnason xx, Ergin xx, Hadzic x (Erhan dk. 79 xx)


Yedekler: Halil, Musa, Alperen, Gökmen, Aykut, Bertuğ


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Bayburt Özel İdare: Yunus Emre xx, Alper xx, İsmet xx, Ethem xx, Mahmut xx, Bilal xx, Azad xx, Sinan xxx, Haydar xxx (Yusuf dk. 104 x), Nevzat ? (Emre dk. 10 xx, Sertan dk. 115 ?), Tayyib xx (Burak dk. 92 x)


Yedekler: İsmail, Erol, Volkan


Penaltılar: Ergin ve Muhammet (Akhisarspor) Azat, Bilal, Sertan, Sinan (Bayburt)


Sarı kartlar: Ali Kaan (Akhisarspor), Haydar (Bayburt) - MANİSA

Türkiye Kupası, Ali Kaan, Bayburt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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