Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Bayburt Özel İdare: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare'ye normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın