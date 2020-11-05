Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0

05.11.2020 18:59
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Akhisarspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Akhisarspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Normal süresi golsüz biten maçın uzatma anlarında da gol olmadı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Etimesgut Belediyespor, tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Yusuf, Şahin ile duvar pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf'un şutunu kaleci Halil çeldi. Çizgi üstünde seken topu Halil son anda uzaklaştırdı.

35. dakikada Göksu'nun Şahin'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Alim'in şutunda kaleci Halil, köşeyi doğru bilerek penaltıyı kurtardı.

48.dakikada Bora'nın sol çaprazdan sert şutunda kaleci son anda kornere çeldi.

120+1. dakikada Bertuğ'nun ortasında penaltı noktasında topla buluşan Vrsajevic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Sinan Dereci xx, Erhan Gündoğdu xx, Ömer Lütfü Aydın xx

Akhisarspor: Halil xxx, Berat x (Kadir dk. 88 x), Göksu xx, Doğukan xx, Yavuz Serkan x (Vrsajevic dk. 66 x), Ali Kaan xx, Bora xx (Bjarnason dk. 78 x), Onurcan x (Taha dk. 109 x), Oğuzcan x (Hadzic dk. 66 x), Bertuğ x, Mert Efe x (Çekdar dk. 46 xx)

Yedekler: Batuhan Ataç, Alperen Babacan, Musa Nizam, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Etimesgut Belediyespor: Özkan xx, Recep x (Erdi dk. 46 x) (Yasin dk. 60 x), Alim xx (Berat dk. 83 x), Eyüpcan xx, Alaettin xx, Mehmet Taşçı xx, Halil xx, Mikail xx, Mehmet Çınar xx (Kaan dk. 120+2 ?), Yusuf x (Ahmet dk. 103 x), Şahin x (Berkay dk. 103 x)

Yedekler: Furkan, Çağlayan, Burçak, Umutcan

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Sarı Kartlar: Bora (Akhisar), Recep (Etimesgut) - MANİSA

Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0

Türkiye Kupası, Bora Füzesi, Etimesgut, Göksu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 Etimesgut Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor


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