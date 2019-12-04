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Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Trabzonspor: 2

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Trabzonspor: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


8. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Tatos'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut, kalecinin üstünden aşırtma vuruş yaptı ancak top auta çıktı.


45+2. dakikada Avdijaj'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sturidge topu ağlara gönderdi. 0-1


51. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinden topa vuran Avdijaj'ın şutunu kaleci Cihan kurtardı.


54. dakikada ceza sahasına giren Hüsamettin, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı kararı verdi.


55. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Leandrinho topu ağlara gönderdi. 1-1


64. dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinden topa vuran Yusuf'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.


66. dakikada sağ kanattan Yusuf'un yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2


90. dakikada Avdijaj'ın ceza sahası dışından vurduğu şu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.


Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Serkan Tokat xx, Candaş Elbil xx, Deniz Caner Özaral xx


Altay: Cihan xx, Erhan x (Paixao dk. 46 xx), Cenk xx, Gençer xx (İbrahim dk. 63 xx), Özgür xx, Putsila xx, Adamu xx, Tatos x (Hüsamettin dk. 46 xx), Mustafa xx, Mesut xx, Leandrinho xx


Yedekler: Emre, Abdülkerim, Kadir, Deniz, Oğuz Han, Yılmaz, Kazımcan


Teknik Sorumlu: Yenal Dinçakman


Trabzonspor: Erce xx, Hüseyin xx, Fernandes xx, Abdurrahim xx, Serkan xx, Sosa xx, Yusuf xx (Obi Mikel dk. 82 ?), Abdülkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Ekuban x (Nwakaeme dk.70 xx), Sturidge xxx (Sörloth dk. 62 xxx)


Yedekler: Uğurcan, Kamil, Campi, Doğan, Fıratcan, Cafer, Koray


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Sturidge (dk. 45+2), Sörloth (dk. 66) (Trabzonspor), Leandrinho (dk. 55 pen.) (Altay)


Sarı kartlar: Erhan, Cenk, Adamu (Altay) - İZMİR

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:35 Kaynak: İHA
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