Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda savunmadan seken top Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çeldi.


22. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Salih Uçan'ın şutu az farkla yandan auta gitti.


26. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fredy'in ortasını Caulker kafa ile uzaklaştırdı. Gelen topu ödünde bulan Ufuk Akyol'un sert şutu üstten auta gitti.


32. dakikada Jahovic'in indirdiği topa Fredy'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


44. dakikada Fernandes'in sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.


Stat: Antalya


Hakemler: Alper Ulusoy x, Cevdet Kömürcüoğlu x, İbrahim Bozbey x


Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Salih Dursun x, Ersan Adem Gülüm x, Celutska x, Eren Albayrak x, N'dinga x, Ufuk Akyol x, Fredy x, Sinan Gümüş xx, Mukaıru x, Jahovic x


Yedekler: Boffin, Doğukan Sinik, Blanco Leschuk, Podolski, Kudriashov, Chico, Harun Alpsoy, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, N'sakala x, Caulker xx, Tzavellas x, Onur Bulut x, Ceygun Gülselam x, Siopis x (Bakasetas dk. 18 x), Salih Uçan x, Fernandes x, Efecan Karaca x, Cisse x


Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Welinton, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Mukairu (Antalyaspor) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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