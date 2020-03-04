Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Salih Uçan 'ın ceza sahasına ortasında altı pas üzerinde Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

75. dakikada Sinan Gümüş 'ün pasıyla altı pas içinde topla buluşan Ersan Gülüm 'ün vuruşu üstten auta gitti.

64. dakikada Fredy'in savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahovic ile Welinton hareketlenirken, Welinton topu elle önüne aldı. VAR'ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy , pozisyonu inceledikten sonra topu elle müdahale eden Welinton'a kırmızı kart gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor , sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor 'a 1-0 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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