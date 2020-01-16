Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah , topu filelere yolladı. 2-2

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