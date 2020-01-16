Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

2 saat önce

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı), System.String[]

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1


18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2


Stat: Akdeniz Üniversitesi


Hakemler: Volkan Bayarslan x, Mustafa Savranlar x, Mehmet Salim Mazlum x


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Harun Alpsoy xxx, Cengiz Demir xx, Celustka xx, Chico xx, Charles xx, Bünyamin Balcı xx, Yekta Kurtuluş xxx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Mukairu xx


Yedekler: Yakup Mert Çakır, Diego, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Amilton, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batıhan Berkay Fındık, Mikail Başar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Göztepe: Mehmet Bakırbaş xx, Paluli xx, Titi xx, Schwechlen xx, Yalçın Kayan xx, Andre Castro xxx, Borges xx, Batuhan Kırdaroğlu xx, Mossoro xx, Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xxx


Yedekler: Eren Bilen, Serdar Gürler, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleonı


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 44) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18)(Antalyaspor) - ANTALYA

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu
Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
21:40 Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti - Son Dakika Spor
21:25 Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
21:12 Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna - Son Dakika Spor
21:10 Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika Spor
21:05 Tamer Tuna: "Pazar günkü lig maçı belirleyici olacak" - Son Dakika Spor
20:08 Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası - Son Dakika Spor
19:51 Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]