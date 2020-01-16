Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

6 saat önce

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-3 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-3 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Diego'nun şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 3-2


74. dakikada Mossoro ceza sahası çizgisi üzerinden pasını kale önündeki Murat Paluli'ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3


81. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Amilton'u düşüren Titi, VAR hakeminin uyarısıyla kırmızı kart gördü.


83. dakikada Diego, ceza sahası dışı sağ çaprazında serbest atış kullandı. Barajdan dönen topu kale önünde iyi takip eden Harun Alpsoy'un kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3


Stat: Akdeniz Üniversitesi


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Savranlar xx, Mehmet Salim Mazlum xx


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Harun Alpsoy xxx, Cengiz Demir x (Diego dk. 46 xx), Celustka xxx, Chico xx, Charles x (Amilton dk. 46 xx), Bünyamin Balcı xx, Yekta Kurtuluş xx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Mukairu xx (Mikail Başar dk. 83 ?)


Yedekler: Yakup Mert Çakır, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batuhan Berkay Fındık


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Göztepe: Mehmet Bakırbaş x, Murat Paluli xx, Titi x, Schwechlen x, Yalçın Kayan x, Andre Castro xx, Borges x, Batuhan Kırdaroğlu x (Serdar Gürler dk. 46 x), Mossoro x (Berkan Emir dk. 83 ?), Halil Akbunar x (Jerome dk. 62 x), Deniz Kadah xx


Yedekler: Eren Bilen, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Soner Aydoğdu, Napoleoni


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 45), Murat Pamirli (dk. 74) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18), Diego (dk. 67) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Amilton, Fredy (Antalyaspor), Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Eren Bilen (Yedek kulübesi) (Göztepe)


Kırmızı kart: Titi (dk. 80) (Göztepe) - ANTALYA

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu
Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor Antalyaspor, Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı Obradovic maç sonunda isyan etti: Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:20:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 4 - Göztepe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]