Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin 25 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
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